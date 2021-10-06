«Сибирь» одержала волевую победу над рижским «Динамо»

«Сибирь» обыграла рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Новосибирцы на своем льду победили со счетом 3:1.

Причем счет в этом матче открыли гости, но потом хоязева льда отправили в ворота соперника три безответных шайбы.

«Сибирь» набрала 11 очков и поднялась на восьмое место в Восточной конференции. Рижане продолжают идти в числе аутсайдеров «Запада» — 12 очков и 11-е место.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Рига) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Пуарье — 4 (бол., Дарзиньш, Шинкарук), 5:33 — 0:1. Мерфи — 2 (бол., Шор), 12:48 — 1:1. Кручинин — 2 (Мерфи, Шор), 23:54 — 2:1. Голубев — 3 (Морозов), 25:59 — 3:1.

Вратари: Красоткин — Маховский (57:52).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 19 (9+5+5) — 29 (5+6+18).

Судьи: Кулев, Лаврентьев.

6 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.