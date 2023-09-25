«Сибирь» — «Динамо»: прямая трансляция матча КХЛ
«Сибирь» сыграет с московским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 25 сентября, в понедельник. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске. Начало — 15.30 по московскому времени.
Ключевые события «Сибирь» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и КХЛ ТВ. Также противостояние «Сибирь» — «Динамо» можно смотреть на официальном сайте КХЛ. За матчами регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисах Окко и Кинопоиск по платной подписке.
Жители Новосибирска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТС». Начало трансляции — 19.00 по местному времени.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|10
|8
|2
|16
|2
|Торпедо
|9
|7
|2
|15
|3
|Спартак
|10
|6
|4
|13
|4
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|5
|Локомотив
|9
|6
|3
|12
|6
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|7
|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|8
|Северсталь
|8
|4
|4
|9
|9
|СКА
|9
|4
|5
|8
|10
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Лада
|10
|6
|4
|13
|4
|Автомобилист
|10
|5
|5
|12
|5
|Авангард
|8
|5
|3
|11
|6
|Сибирь
|9
|5
|4
|11
|7
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|8
|Трактор
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|9
|2
|7
|7
|11
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|12
|Нефтехимик
|9
|2
|7
|5
|25.09
|12:30
|
Адмирал – СКА
|- : -
|25.09
|15:30
|
Сибирь – Динамо М
|- : -
|25.09
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|25.09
|18:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|25.09
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|25.09
|19:30
|
Локомотив – Металлург Мг
|- : -