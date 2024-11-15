«Сибирь» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Сибирь» встретится с «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Сибирь» примет московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, стартовое вбрасывание состоится в 15.30 по московскому времени.
В прямом эфире встречу будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «КХЛ Prime» и новосибирский канал «ОТС».
С ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Динамо» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В этом регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» провела 24 матча и набрала 23 очка, «Динамо» — 31 очко в 25 играх. В предыдущих матчах «Сибирь» на своем льду уступила СКА (0:1 Б), а «Динамо» победило «Авангард» в Омске (5:3).
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