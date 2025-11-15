«Сибирь» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

«Динамо» (33 очка) прервало серию из трех поражений кряду и занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.

«Сибирь» (17) уступила в 12-м матче подряд. Команда провела первый матч после увольнения главного тренера Вячеслава Буцаева.