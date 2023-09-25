«Сибирь» дома победила московское «Динамо» в КХЛ
«Сибирь» на своем льду обыграла московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
У хозяев отличились Максим Сушко, Николай Прохоркин и Динар Хамидуллин. У гостей дублем отметился Максим Джиошвили.
«Сибирь» одержала четвертую победу подряд. «Динамо» прервало серию из семи побед подряд.
Новосибирцы набрали 13 очков в 10 матчах и идут на четвертом месте на «Востоке». Москвичи лидируют на «Западе» (16 очков в 11 играх).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Голы: Джиошвили — 6 (Муранов), 7:39 — 0:1. Сушко — 1 (Гордеев), 16:52 — 1:1. Джиошвили — 7 (бол., Ожиганов, Уил), 31:15 — 1:2. Прохоркин — 3 (бол., Бек, Бутузов), 34:45 — 2:2. Хамидуллин — 1 (Михеев), 39:11 — 3:2.
Вратари: Костин — Моторыгин (58:42).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 18 (7+7+4) — 35 (14+13+8).
Судьи: Наумов, Соин.
25 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». 10317 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|2
|Торпедо
|9
|7
|2
|15
|3
|Спартак
|10
|6
|4
|13
|4
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|5
|Локомотив
|9
|6
|3
|12
|6
|СКА
|10
|5
|5
|10
|7
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|8
|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|9
|Северсталь
|8
|4
|4
|9
|10
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Лада
|10
|6
|4
|13
|4
|Сибирь
|10
|6
|4
|13
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|12
|6
|Авангард
|8
|5
|3
|11
|7
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|8
|Трактор
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|9
|2
|7
|7
|11
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|12
|Нефтехимик
|9
|2
|7
|5
|25.09
|12:30
|
Адмирал – СКА
|1 : 2
|25.09
|15:30
|
Сибирь – Динамо М
|3 : 2
|25.09
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|25.09
|18:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|25.09
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|25.09
|19:30
|
Локомотив – Металлург Мг
|- : -