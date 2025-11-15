Хоккей
Сегодня, 15:44

Московское «Динамо» нанесло «Сибири» 12-е поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

По голу у бело-голубых забили Артем Швец-Роговой, Дилан Сикура и Никита Гусев. У хозяев отличились Тимур Ахияров и Скотт Уилсон.

«Динамо» (33 очка) прервало серию из трех поражений кряду и занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.

«Сибирь» (17) уступила в 12-м матче подряд. Команда провела первый матч после увольнения главного тренера Вячеслава Буцаева.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 ноября, 13:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Динамо М
Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сибирь
    «Сибирь» повторила клубный антирекорд с 12 поражениями подряд
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Нефтехимик 27 15 12 31
    5 Автомобилист 27 14 13 31
    6 Трактор 27 13 14 31
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 26 7 19 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 26 17 9 34
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 26 12 14 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    15.11 13:30 Сибирь – Динамо М 2 : 3
    15.11 17:00 Сочи – Шанхай Дрэгонс - : -
    15.11 17:00 Локомотив – Барыс - : -
    Все результаты / календарь

