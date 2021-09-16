Дубль Галиева и 3 очка Войнова принесли московскому «Динамо» победу в матче с «Сибирью»

Московское «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Новосибирске и завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей.

Новосибирский клуб был близок к ничьей в основное время. В начале третьего периода «Сибирь» уступала со счетом 0:5, но затем забросила четыре шайбы кряду.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Динамо» Вячеслав Войнов, в активе которого 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Станислав Галиев, 2 очка — у Вадима Шипачева (0+2).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо М» (Москва) — 4:5 (0:1, 0:3, 4:1)

Голы: Галиев — 4 (бол., Войнов), 19:21 — 0:1. Войнов — 1 (Шипачев), 20:17 — 0:2. Чебыкин — 6, 25:29 — 0:3. Галиев — 5 (бол., Войнов, Шипачев), 37:26 — 0:4. Зайцев — 2 (Новиков, Брызгалов), 43:48 — 0:5. Морозов — 1 (Мерфи), 48:50 — 1:5. Шаров — 1 (Шор), 52:33 — 2:5. Сетдиков — 1 (Комаров), 56:49 — 3:5. Бодров — 2 (Ли, Ефремов), 58:42 — 4:5.

Вратари: Сятери (Красоткин, 25:44, 59:00) — Бочаров.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 39 (13+9+17) — 26 (6+15+5).

Судьи: Бондарь, Лаврентьев.

16 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».