Минское «Динамо» победило «Сибирь» и прервало трехматчевую серию поражений
Минское «Динамо» на выезде обыграло «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.
У гостей заброшенными шайбами отметились Егор Бориков, Ксавье Уэлле, Брэйди Лайл, Вадим Мороз и Виталий Пинчук, на счету которого также две результативные передачи. Голы хозяев забили Георгий Белоусов, Энди Андреофф (дубль) и Тревор Мерфи.
«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд и с 36 очками после 32 игр поднялось на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» (27 баллов в 30 матчах) располагается на 10-й позиции на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Минск) — 4:5 (1:2, 2:3, 1:0)
Голы: Белоусов — 6 (бол., Кара, Мартынов), 2:26 — 1:0. Бориков — 4 (Стась, Гросс), 4:55 — 1:1. Уэлле — 1 (Пинчук, Энас), 8:24 — 1:2. Андреофф — 8 (бол., Бек, Бутузов), 23:42 — 2:2. Лайл — 7 (Пинчук, Хенкель), 25:03 — 2:3. Мороз — 10 (Шипачев, Лайл), 27:11 — 2:4. Мерфи — 5, 35:32 — 3:4. Пинчук — 13 (Волков), 37:33 — 3:5. Андреофф — 9 (Бек, Мерфи), 58:38 — 4:5.
Вратари: Костин (Красоткин, 27:11, 57:57 — 58:38, 58:59 — 59:04, 59:10) — Тихомиров.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 23 (8+8+7) — 32 (11+13+8).
Судьи: Метальников, Светилов.
2 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10314 зрителей.
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