«Сибирь» — «Динамо» Минск: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Сибирь» и «Динамо» Минск проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 2 декабря. Матч на «Сибирь-Арене» в Новосибирске начнется в 15.30 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ», официальном сайте лиги и новосибирском канале «ОТС». В Белоруссии игры КХЛ транслирует канал «Беларусь 5».
Ключевые события и результат игры «Сибирь» — «Динамо» Минск изучайте в матч-центре сайта «СЭ».
В сезоне КХЛ-2024/25 «Сибирь» провела 29 матчей и набрала 27 очков, в предыдущем матче соперником новосибирцев был «Барыс» (2:0). Минское «Динамо» набрало 34 очка в 31 матче, у «зубров» серия из трех поражений подряд, которую они продлили в игре с «Трактором» (3:4 ОТ).
Матч «Сибирь» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|34
|27
|7
|56
|2
|Спартак
|32
|20
|12
|44
|3
|Динамо М
|32
|20
|12
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|39
|6
|Северсталь
|31
|18
|13
|36
|7
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|33
|12
|21
|28
|11
|Сочи
|31
|11
|20
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|32
|21
|11
|46
|2
|Сал. Юлаев
|30
|20
|10
|42
|3
|Автомобилист
|30
|19
|11
|41
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|34
|15
|19
|35
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|21
|12
|Амур
|32
|7
|25
|17
|2.12
|12:00
|
Амур – Сочи
|2 : 1
|2.12
|12:30
|
Адмирал – Локомотив
|0 : 3
|2.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|- : -
|2.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|2.12
|17:00
|
Автомобилист – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -