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«Сибирь» — «Динамо» Минск: хозяева пропустили 3 шайбы за 45 секунд и 5 за 11 минут

16:15
«Сибирь» пропустила 5 шайб в первом периоде матча с минским «Динамо». Фото ХК «Сибирь»
«Сибирь» пропустила 5 шайб в первом периоде матча с минским «Динамо». Фото ХК «Сибирь»
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«Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ принимает минское «Динамо». После первого периода счет 5:0 в пользу команды из Белоруссии.

Хозяева пропустили 5 шайб за 11 минут, из которых 3 — за 45 секунд.

В составе гостей отличились Бреннан Менелл, Илья Соловьев, Егор Шарангович, Алексей Протас, Илья Усов.

После первых двух пропущенных шайб в «Сибири» произошла замена вратаря: вместо Харри Сятери вышел Антон Красоткин, но затем 23-летний россиянин пропустил 3 шайбы за 45 секунд и на лед вернулся 30-летний финн.

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