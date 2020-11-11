«Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ принимает минское «Динамо». После первого периода счет 5:0 в пользу команды из Белоруссии.

Хозяева пропустили 5 шайб за 11 минут, из которых 3 — за 45 секунд.

В составе гостей отличились Бреннан Менелл, Илья Соловьев, Егор Шарангович, Алексей Протас, Илья Усов.

После первых двух пропущенных шайб в «Сибири» произошла замена вратаря: вместо Харри Сятери вышел Антон Красоткин, но затем 23-летний россиянин пропустил 3 шайбы за 45 секунд и на лед вернулся 30-летний финн.