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15 ноября, 23:32

«Сибирь» — московское «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Сибирь» на своем льду уступила московскому «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ (1:2).

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Сибирь
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