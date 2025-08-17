«Сибирь» обыграла «Динамо-Алтай» в товарищеском матче

«Сибирь» победила «Динамо-Алтай» в товарищеском матче — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).

В составе новосибирского клуба голами отметились Архип Неколенко (на 8-й минуте, в большинстве), Илья Люзенков (на 56-й и 58-й, в пустые ворота) и Владислав Кара (на 59-й).

В предыдущем товарищеском матче «Сибирь» победила красноярский «Сокол» со счетом 4:3 (ОТ).