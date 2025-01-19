«Сибирь» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» в серии буллитов уступила ЦСКА в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:3 в пользу армейцев.