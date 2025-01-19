«Сибирь» и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 19 января

«Сибирь» — ЦСКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 19 января. Матч пройдет на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске и начнется в 13.30 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Новосибирска смогут посмотреть игру на местном телеканале «ОТС».

Отслеживать ключевые события и результат игры «Сибирь» — ЦСКА можно в матч-центре нашего сайта «СЭ».

«Сибирь» провела 45 матчей и набрала 44 очка, у ЦСКА — 45 игр и 59 очков. Новосибирцы в предыдущей встрече регулярки уступили «Локомотиву» (2:3 Б), а армейцы — «Авангарду» (0:4).