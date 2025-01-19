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Сегодня, 12:15

«Сибирь» — ЦСКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Сибирь» и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 19 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Сибирь», Telegram

«Сибирь» — ЦСКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 19 января. Матч пройдет на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске и начнется в 13.30 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Новосибирска смогут посмотреть игру на местном телеканале «ОТС».

Отслеживать ключевые события и результат игры «Сибирь» — ЦСКА можно в матч-центре нашего сайта «СЭ».

«Сибирь» провела 45 матчей и набрала 44 очка, у ЦСКА — 45 игр и 59 очков. Новосибирцы в предыдущей встрече регулярки уступили «Локомотиву» (2:3 Б), а армейцы — «Авангарду» (0:4).

КХЛ
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 37 10 76
2 Динамо М 46 28 18 59
3 Спартак 45 27 18 59
4 ЦСКА 45 26 19 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 45 18 27 41
11 Сочи 45 14 31 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 45 29 16 60
3 Сал. Юлаев 45 29 16 60
4 Металлург Мг 47 28 19 59
5 Автомобилист 45 26 19 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 46 20 26 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 47 10 37 25
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