Дубль Окулова помог ЦСКА обыграть «Сибирь»
ЦСКА в гостях обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:3.
К 15-й минуте армейцы проигрывали со счетом 0:2 после голов Владимира Бутузова и Артема Михеева. Также у хозяев отметился Энди Андреофф.
У победителей отличились Михаил Григоренко, Максим Соркин, Константин Окулов (дубль), Максим Мамин и Виталий Абрамов.
ЦСКА сохранил 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 28 очков. «Сибирь» осталась на 8-й строчке на Востоке (25 баллов).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) — 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)
Голы: Бутузов — 7 (Гордеев), 7:00 — 1:0. Михеев — 2 (Бек), 14:52 — 2:0. Григоренко — 8 (Слепышев, Окулов), 17:19 — 2:1. Соркин — 8 (Нестеров, Мамин), 26:24 — 2:2. Окулов — 3 (Соркин, Нестеров), 35:12 — 2:3. Андреофф — 5 (Бек, Аланов), 53:00 — 3:3. Окулов — 4 (Плотников, Макаров), 55:50 — 3:4. Мамин — 3 (Григоренко, Соркин), 56:56 — 3:5. Абрамов — 7 (п.в., Слепышев), 58:44 — 3:6.
Вратари: Костин (57:23 — 58:44) — Гамзин.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 24 (8+9+7) — 40 (16+17+7).
Судьи: Оленин, Соин.
28 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена.
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