ЦСКА по буллитам победил «Сибирь»
«Сибирь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграла ЦСКА (3:4 Б). Победный бросок в серии буллитов на счету форварда Дениса Гурьянова.
Дублем в составе хозяев отметился нападающий Брендан Лайпсик.
Для «Сибирь» это поражение стало шестым в семи последних встречах, новосибирская команда с 45 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
ЦСКА (61 очко) — на второй строчке на «Западе».
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Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА — 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Лайпсик — 9 (Бек, Андреофф), 7:10 — 1:0. Лайпсик — 10 (Бек, Мерфи), 23:55 — 2:0. Исхаков — 10 (Полтапов, Соркин), 28:13 — 2:1. Дроздов — 8 (Гурьянов), 46:06 — 2:2. Соркин — 19 (Исхаков), 52:44 — 2:3. Гоголев — 3 (Пьянов), 54:33 — 3:3.
Победный буллит: Гурьянов.
Вратари: Красоткин — Хомченко.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (6+7+5+4) — 33 (2+8+20+3).
Судьи: Соин, Юдаков.
19 января. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10472 зрителя.
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Сибирь – ЦСКА
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Барыс – Локомотив
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