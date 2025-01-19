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Сегодня, 15:52

ЦСКА по буллитам победил «Сибирь»

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«Сибирь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ проиграла ЦСКА (3:4 Б). Победный бросок в серии буллитов на счету форварда Дениса Гурьянова.

Дублем в составе хозяев отметился нападающий Брендан Лайпсик.

Для «Сибирь» это поражение стало шестым в семи последних встречах, новосибирская команда с 45 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

ЦСКА (61 очко) — на второй строчке на «Западе».

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«Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА — 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Лайпсик — 9 (Бек, Андреофф), 7:10 — 1:0. Лайпсик — 10 (Бек, Мерфи), 23:55 — 2:0. Исхаков — 10 (Полтапов, Соркин), 28:13 — 2:1. Дроздов — 8 (Гурьянов), 46:06 — 2:2. Соркин — 19 (Исхаков), 52:44 — 2:3. Гоголев — 3 (Пьянов), 54:33 — 3:3.

Победный буллит: Гурьянов.

Вратари: Красоткин — Хомченко.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (6+7+5+4) — 33 (2+8+20+3).

Судьи: Соин, Юдаков.

19 января. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10472 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Сибирь
ХК ЦСКА (Москва)
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Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 37 10 76
2 ЦСКА 46 27 19 61
3 Динамо М 46 28 18 59
4 Спартак 45 27 18 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 45 18 27 41
11 Сочи 45 14 31 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 45 29 16 60
3 Сал. Юлаев 45 29 16 60
4 Металлург Мг 47 28 19 59
5 Автомобилист 45 26 19 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 46 20 26 47
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 47 10 37 25
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