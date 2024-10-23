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Сегодня, 22:31

«Сибирь» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

Алина Савинова
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«Сибирь» уступила «Барысу» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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КХЛ
ХК Барыс
ХК Сибирь
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