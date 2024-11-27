«Сибирь» — «Барыс»: видеообзор матча
«Сибирь» дома победила «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.
«Сибирь» (27 очков) после 29 матчей занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (21) потерпел третье поражение кряду и идет 11-м на «Востоке» после 31 игры.
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|30
|18
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|39
|5
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|28
|14
|14
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|13
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|11
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|16
|28
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|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|10
|Лада
|29
|11
|18
|27
|11
|Барыс
|31
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|30
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2.12
|27.11
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|2 : 0
|27.11
|19:00
|
Северсталь – Лада
|0 : 3
|27.11
|19:30
|
Сочи – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
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