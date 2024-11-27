«Сибирь» — «Барыс»: видеообзор матча

«Сибирь» дома победила «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

«Сибирь» (27 очков) после 29 матчей занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (21) потерпел третье поражение кряду и идет 11-м на «Востоке» после 31 игры.