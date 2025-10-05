Хоккей
Сегодня, 10:30

«Сибирь» — «Барыс»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Сибирь» и «Барыс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 5 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Федор Гордеев, игрок «Сибири».
Фото ХК «Сибирь»

«Сибирь» и «Барыс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 5 октября. Матч пройдет в ледовом дворце «Сибирь Арена» в Новосибирске. Начало — в 13.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
5 октября, 13:30. Сибирь-Арена
Сибирь
Барыс

Следить за ключевыми событиями встречи «Сибирь» — «Барыс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Новосибирске трансляция пройдет на телеканале ОТС (начало эфира — в 17.00 по местному времени), а в Казахстане смотреть игру можно на телеканале «Qazsport» (начало эфира — в 15.20 по местному времени).

Новосибирцы набрали восемь очков и занимают 10-е место в Восточной конференции. Команда из Астаны с 11-ю очками идет на седьмой строчке Востока.

Матч «Сибирь» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ, расписание и результаты 5 октября: «Спартак» — «Металлург», «Торпедо» — «Динамо» Москва и другие матчи
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 11 9 2 18
2 Металлург Мг 11 8 3 18
3 Автомобилист 12 7 5 15
4 Нефтехимик 12 7 5 14
5 Трактор 12 5 7 14
6 Ак Барс 11 5 6 11
7 Барыс 11 5 6 11
8 Адмирал 10 4 6 10
9 Амур 10 3 7 8
10 Сибирь 10 4 6 8
11 Салават Юлаев 9 2 7 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 8 4 18
2 Торпедо НН 12 8 4 17
3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
4 Динамо Мн 10 6 4 14
5 Спартак 11 5 6 13
6 Северсталь 11 6 5 12
7 СКА 11 5 6 12
8 ЦСКА 11 5 6 11
9 Динамо М 10 5 5 11
10 Сочи 10 4 6 9
11 Лада 11 2 9 5
Результаты / календарь
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
5.10 13:30
Сибирь – Барыс
 - : -
5.10 14:00
Спартак – Металлург Мг
 - : -
5.10 14:30
Салават Юлаев – Сочи
 - : -
5.10 16:00
Лада – Адмирал
 - : -
5.10 17:00
Торпедо НН – Динамо М
 - : -
5.10 17:00
ЦСКА – Северсталь
 - : -
5.10 17:00
Ак Барс – Амур
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

