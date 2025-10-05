«Сибирь» и «Барыс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 5 октября. Матч пройдет в ледовом дворце «Сибирь Арена» в Новосибирске. Начало — в 13.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

5 октября, 13:30. Сибирь-Арена Сибирь Барыс

Следить за ключевыми событиями встречи «Сибирь» — «Барыс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Новосибирске трансляция пройдет на телеканале ОТС (начало эфира — в 17.00 по местному времени), а в Казахстане смотреть игру можно на телеканале «Qazsport» (начало эфира — в 15.20 по местному времени).

Новосибирцы набрали восемь очков и занимают 10-е место в Восточной конференции. Команда из Астаны с 11-ю очками идет на седьмой строчке Востока.

