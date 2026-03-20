«Сибирь» дома по буллитам одержала победу над «Барысом»

«Сибирь» дома обыграла «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В составе хозяев в основное время отличился Семен Кошелев. Победный буллит реализовал Михаил Абрамов. У гостей отличился Райли Уолш.

«Сибирь» с 69 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 54 баллами располагается на 10-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

20 марта, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск) Сибирь Барыс

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