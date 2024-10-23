«Сибирь» уступила «Барысу» и потерпела третье поражение подряд
«Сибирь» проиграла «Барысу» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:3.
Голы гостей в этой игре забили Адиль Бекетаев, Алихан Асетов и Антон Бурдасов, который также отметился результативной передачей. Автором единственной заброшенной шайбы новосибирского клуба стал Максим Карпов.
«Сибирь» потерпела третье поражение подряд. После 18 матчей команда с 19 очками располагается на четвертой позиции на «Востоке». «Барыс» (11 баллов за 19 игр) по-прежнему замыкает турнирную таблицу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Бекетаев — 2 (бол., Бурдасов), 6:43 — 0:1. Карпов — 3 (бол., Кара, Аланов), 29:04 — 1:1. Бурдасов — 3 (Николишин), 46:40 — 1:2. Николишин — 1 (п.в.), 59:51 — 1:3.
Вратари: Красоткин (58:51 — 59:51) — Бояркин.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 29 (10+13+6) — 25 (5+7+13).
Судьи: Гамалей, Спирин.
23 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена.
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Сибирь – Барыс
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Авангард – Трактор
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