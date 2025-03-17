«Сибирь» дома обыграла «Барыс» и вышла в плей-офф
«Сибирь» дома обыграла «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.
У хозяев по голу забили Энди Эндрофф, Павел Гоголев и Никита Коротков. У гостей шайбы забросили Динмухамед Кайыржан и Бейбарыс Оразов.
Благодаря данной победе новосибирская команда обеспечила себе место в плей-офф КХЛ.
«Сибирь» набрала 68 очков и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 35 очками — на 12-й строчке «Востока».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)
Голы: Кайыржан — 5 (Старченко, Бекетаев), 5:57 — 0:1. Андреофф — 22 (бол., Широков, Бек), 14:57 — 1:1. Гоголев — 7 (Белоусов, Аланов), 15:52 — 2:1. Коротков — 7 (Морозов), 17:20 — 3:1. Оразов — 1 (Сетдиков, Николишин), 38:05 — 3:2.
Вратари: Костин — Шестаков.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 34 (15+12+7) — 29 (8+12+9).
Судьи: Акузовский, Мочалов.
17 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена. 11 440 зрителей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -