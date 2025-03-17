«Сибирь» дома обыграла «Барыс» и вышла в плей-офф

«Сибирь» дома обыграла «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев по голу забили Энди Эндрофф, Павел Гоголев и Никита Коротков. У гостей шайбы забросили Динмухамед Кайыржан и Бейбарыс Оразов.

Благодаря данной победе новосибирская команда обеспечила себе место в плей-офф КХЛ.

«Сибирь» набрала 68 очков и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 35 очками — на 12-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Голы: Кайыржан — 5 (Старченко, Бекетаев), 5:57 — 0:1. Андреофф — 22 (бол., Широков, Бек), 14:57 — 1:1. Гоголев — 7 (Белоусов, Аланов), 15:52 — 2:1. Коротков — 7 (Морозов), 17:20 — 3:1. Оразов — 1 (Сетдиков, Николишин), 38:05 — 3:2.

Вратари: Костин — Шестаков.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 34 (15+12+7) — 29 (8+12+9).

Судьи: Акузовский, Мочалов.

17 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена. 11 440 зрителей