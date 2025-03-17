Хоккей
17 марта, 17:45

«Сибирь» дома обыграла «Барыс» и вышла в плей-офф

Сергей Ярошенко
«Сибирь».
Фото ХК «Сибирь»

«Сибирь» дома обыграла «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев по голу забили Энди Эндрофф, Павел Гоголев и Никита Коротков. У гостей шайбы забросили Динмухамед Кайыржан и Бейбарыс Оразов.

Благодаря данной победе новосибирская команда обеспечила себе место в плей-офф КХЛ.

«Сибирь» набрала 68 очков и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 35 очками — на 12-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Голы: Кайыржан — 5 (Старченко, Бекетаев), 5:57 — 0:1. Андреофф — 22 (бол., Широков, Бек), 14:57 — 1:1. Гоголев — 7 (Белоусов, Аланов), 15:52 — 2:1. Коротков — 7 (Морозов), 17:20 — 3:1. Оразов — 1 (Сетдиков, Николишин), 38:05 — 3:2.

Вратари: Костин — Шестаков.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 34 (15+12+7) — 29 (8+12+9).

Судьи: Акузовский, Мочалов.

17 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена. 11 440 зрителей

  • Михаил 888

    теперь надо последние встречи напрячься -с Трактором ловить сибири нечего

    17.03.2025

  • VeryOldLazy

    Тогда ваще нихренанипанимаю(

    17.03.2025

  • Vadim Ivanov

    В Новом Году посмотрел 6-7 матчей Сибири - был уверен, что зацепятся, Нефтехима - только 2 = со СКА - помощь судей, Ак барс подарил 2 очка землякам. Восток/очки январь-март 2025: 1 Ава - 43 2 Трактор - 38 3 Авто - 37 4 Магнитка - 36 5 Ак Барс - 33 6 Уфа - 31 7 Сибирь - 31 8 Адмирал - 26 ----- 9 Нефтехим - 24 10 Амур - 19 11 Лада - 17 12 Барыс - 12 До встречи в плей-офф ))

    17.03.2025

  • roughboy

    как я понял, это инициатива клуба не продлевать контракт. боюсь представить каким будет большинство в следующем году

    17.03.2025

  • VeryOldLazy

    Я чёт пропустил, Бек сам отказался?

    17.03.2025

  • VeryOldLazy

    Согласен. Задел был больше 10 очей. Как ни старались, всё не просрали)))

    17.03.2025

  • roughboy

    нефть круто дралась, они здорово потрепали мне нервы)

    17.03.2025

  • roughboy

    Бек бегает, но острота только в большинстве. в равных составах он практически ничего не создает. куда-то пропала вся магия первого звена. лично у меня вопросы не только к Бренди...

    17.03.2025

  • Vadim Ivanov

    Ты тоже, хотя и любитель поспорить с болельщиками со стажем. Теперь уловил разницу?! - Сибирь из 10 матчей 7 дома, Нефтехим - 7 из 10 в гостях... Обязуюсь посмотреть и притопить минимум 2 матча серии :hockey::hockey::hockey::hockey::hockey::hockey: :beer::beers::beer::beers::beer::beers:

    17.03.2025

  • roughboy

    Хочется высказать уважуху Нефтехимику. Парни, вы молодцы. Устроили настоящую битву за ПО, и пока Сибирь всем сливала, вы дрались как львы, побеждая всех лидеров. Вам не должно быть стыдно за команду!

    17.03.2025

  • VeryOldLazy

    Бек то пашет, а вот Лайпс чёта ушки прижал. Видать, свалить в столицы желает...

    17.03.2025

  • roughboy

    слу, есть у меня чувство, что после отказа от подписания Бека на следующий сезон, результаты первого звена упали сразу. да и по игре перестали выделяться на фоне других звеньев. это похоже на саботаж

    17.03.2025

  • VeryOldLazy

    Вот ты опять) Там жа крутейший ... предсказатель)))

    17.03.2025

  • VeryOldLazy

    Срочно! Куплю "девятку", шатаную, битую, не на ходу, без документов...

    17.03.2025

  • roughboy

    да, ты - красавчик

    17.03.2025

  • VeryOldLazy

    Целых 3! Я думал 4... Ладно, прошли и прошли) Слушай, а где у нас коренной россиянин Бренди?(

    17.03.2025

  • Vadim Ivanov

    Поздравления Сибири и болельщикам!!! Как и писал ранее проходной балл будет 68 очков

    17.03.2025

  • roughboy

    3 минуты, которые потрясли мир)) поздравляю болел Сибири с выходом в плей-офф! в этом году жена не будет смотреть на меня, как на неудачника))

    17.03.2025

    • «Локомотив» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

    Определились все участники Кубка Гагарина-2025
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 10 7 3 16
    2 Нефтехимик 10 7 3 14
    3 Авангард 9 7 2 14
    4 Трактор 10 5 5 12
    5 Автомобилист 10 5 5 11
    6 Барыс 10 5 5 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 8 3 5 8
    9 Адмирал 8 3 5 8
    10 Сибирь 9 4 5 8
    11 Салават Юлаев 8 1 7 4
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 10 7 3 16
    2 Торпедо НН 10 7 3 15
    3 Динамо Мн 9 6 3 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 ЦСКА 10 5 5 11
    6 СКА 9 5 4 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Сочи 9 4 5 9
    9 Динамо М 9 4 5 9
    10 Северсталь 9 4 5 8
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 - : -
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 - : -
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 - : -
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 - : -
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 - : -
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 - : -
    Все результаты / календарь

