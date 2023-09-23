«Сибирь» — «Барыс»: прямая трансляция матча КХЛ
Трансляция матча КХЛ «Сибирь» — «Барыс» начнется в 13.20 мск 23 сентября
«Сибирь» дома в Новосибирске сыграет с «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в субботу, 23 сентября. Встреча пройдет на «Сибирь-Арена», начало — в 13.30 по московскому времени.
Видеотрансляцию противостояния «Сибирь» — «Барыс» покажут на официальном сайте КХЛ. Начало — в 13.20. В прямом эфире игру также можно будет посмотреть на сайте платного онлайн-сервиса "Кинопоиск".
Ключевые события матча «Сибирь» — «Барыс» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».
«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 9 очками. Казахстанский «Барыс» располагается на 10-й строчке с семью баллами на Востоке.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|9
|7
|2
|14
|2
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|3
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|4
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Куньлунь РС
|10
|5
|5
|10
|7
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|8
|Динамо Мн
|8
|3
|5
|7
|9
|ЦСКА
|9
|3
|6
|7
|10
|СКА
|8
|3
|5
|6
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Автомобилист
|10
|5
|5
|12
|4
|Лада
|9
|5
|4
|11
|5
|Сал. Юлаев
|8
|5
|3
|10
|6
|Авангард
|7
|5
|2
|10
|7
|Трактор
|9
|4
|5
|9
|8
|Сибирь
|8
|4
|4
|9
|9
|Амур
|8
|3
|5
|8
|10
|Барыс
|8
|2
|6
|7
|11
|Адмирал
|7
|2
|5
|6
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
Результаты / календарь
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
|23.09
|10:00
|
Амур – СКА
|- : -
|23.09
|10:00
|
Адмирал – Динамо М
|- : -
|23.09
|13:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|23.09
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|23.09
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
|- : -
|23.09
|17:00
|
Северсталь – Металлург Мг
|- : -
|23.09
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
|23.09
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
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