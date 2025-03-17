Хоккей
17 марта, 13:30

«Сибирь» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Сибирь» и «Барыс» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram

«Сибирь» примет «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 17 марта. Игра будет проходить на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, стартовое вбрасывание состоится в 15.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Новосибирске игру также транслирует канал «ОТС», а в Астане — «Qazsport».

С ключевыми событиями и результатом игры «Сибирь» — «Барыс» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В сезона-2024/25 команды встречались в регулярном чемпионате КХЛ пять раз, трижды победу одержали астанинцы, дважды — новосибирцы. Оба клуба провели по 65 матчей в лиге, «Сибирь» набрала 66 очков, а «Барыс» — 35.

Вратарь СКА Заврагин признан лучшим голкипером недели в КХЛ, Ли из «Амура» — лучший форвард

«Металлург» — «Витязь»: онлайн-трансляция матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 10 7 3 16
2 Нефтехимик 10 7 3 14
3 Авангард 9 7 2 14
4 Трактор 10 5 5 12
5 Автомобилист 10 5 5 11
6 Барыс 10 5 5 11
7 Ак Барс 10 4 6 9
8 Амур 8 3 5 8
9 Адмирал 8 3 5 8
10 Сибирь 9 4 5 8
11 Салават Юлаев 8 1 7 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 7 3 16
2 Торпедо НН 10 7 3 15
3 Динамо Мн 9 6 3 14
4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
5 ЦСКА 10 5 5 11
6 СКА 9 5 4 11
7 Спартак 10 4 6 11
8 Сочи 9 4 5 9
9 Динамо М 9 4 5 9
10 Северсталь 9 4 5 8
11 Лада 10 1 9 3
Результаты / календарь
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
1.10 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
1.10 17:00
Салават Юлаев – Сибирь
 - : -
1.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
1.10 17:00
Барыс – Локомотив
 - : -
1.10 19:30
СКА – Торпедо НН
 - : -
1.10 19:30
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

