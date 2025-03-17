«Сибирь» примет «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 17 марта. Игра будет проходить на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, стартовое вбрасывание состоится в 15.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Новосибирске игру также транслирует канал «ОТС», а в Астане — «Qazsport».

С ключевыми событиями и результатом игры «Сибирь» — «Барыс» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В сезона-2024/25 команды встречались в регулярном чемпионате КХЛ пять раз, трижды победу одержали астанинцы, дважды — новосибирцы. Оба клуба провели по 65 матчей в лиге, «Сибирь» набрала 66 очков, а «Барыс» — 35.