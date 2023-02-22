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Сегодня, 17:42

«Сибирь» обыграла «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сибирь» обыграла «Барыс» со счетом 4:2 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Голами в составе команды из Новосибирска отметились Денис Голубев, оформивший дубль, Тревор Мерфи и Владимир Бутузов. За клуб из Астаны забили Никита Михайлис и Егор Петухов.

«Сибирь» 24 февраля сыграет против «Салавата Юлаева», а «Барыс» в этот же день примет «Локомотив».

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)

Голы: Голубев — 8 (Пастухов), 2:14 — 1:0. Мерфи — 11 (бол., Пьянов, Аланов), 16:02 — 2:0. Голубев — 9 (Овчинников), 16:37 — 3:0. Михайлис — 15 (бол., Бекетаев, Борисевич), 29:14 — 3:1. Петухов — 17, 39:45 — 3:2. Бутузов — 22 (Шаров, Чайковски), 53:03 — 4:2.

Вратари: Красоткин — Бояркин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (10+6+7) — 23 (8+11+4).

Судьи: Акузовский, Соин.

22 февраля. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

Источник: Таблица КХЛ
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ХК Сибирь
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2 ЦСКА 65 41 24 90
3 Локомотив 66 40 26 89
4 Торпедо 65 42 23 89
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 66 34 32 76
7 Северсталь 65 29 36 71
8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 66 28 38 64
10 Куньлунь 66 21 45 49
11 Сочи 65 9 56 27
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Сибирь 66 38 28 83
3 Автомобилист 65 36 29 81
4 Авангард 65 37 28 81
5 Сал. Юлаев 65 35 30 80
6 Металлург 65 34 31 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 66 31 35 68
9 Трактор 66 29 37 68
10 Амур 66 29 37 67
11 Барыс 67 27 40 61
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