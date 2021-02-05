«Барыс» в гостях обыграл «Сибирь»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» со счетом 3:2.

После этого матча «Барыс» с 62 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сибирь» с 48 очками — на седьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Йокипакка — 4 (Сетдиков), 14:40 — 1:0. Комаров — 10 (Ли, Сетдиков), 23:01 — 2:0. Мусоров — 2 (Гурков, Блэкер), 24:26 — 2:1. Панюков — 7 (Виделль, Вароун), 46:08 — 2:2. Блэкер — 3 (Орехов, Виделль), 48:07 — 2:3.

Вратари: Сятери (58:17) — Карлссон.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 18 (7+8+3) — 19 (4+5+10).

Судьи: Гофман, Одиньш.

5 февраля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».