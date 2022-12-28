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Сегодня, 17:44

«Сибирь» дома уступила «Барысу»

Алина Савинова
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«Барыс» на выезде обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе команды из Астаны отметились Джереми Бракко и Никита Михайлис.

Автором единственной заброшенной шайбы у «Сибири» стал Александр Шаров.

«Барыс», набрав 43 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице Востока. Клуб из Новосибирской области расположился на 3-й позиции (55 очков).

Хоккей

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Шаров — 19 (Пьянов), 30:06 — 1:0. Бракко — 10 (бол., Грант, Вей), 31:34 — 1:1. Михайлис — 6 (Вей), 44:59 — 1:2.
Вратари: Костин (59:54) — Гудачек.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 29 (11+10+8) — 23 (10+10+3).
Судьи: Морозов, Соин.
28 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Сибирь
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Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 44 28 16 62
3 ЦСКА 42 26 16 57
4 Торпедо 43 27 16 57
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 43 28 15 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Сибирь 46 26 20 55
4 Авангард 43 25 18 54
5 Сал. Юлаев 43 23 20 54
6 Адмирал 44 24 20 53
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 45 20 25 43
9 Амур 42 17 25 40
10 Трактор 44 17 27 40
11 Нефтехимик 43 18 25 39
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3.01
4.01
5.01
28.12 15:30
Сибирь – Барыс
 1 : 2
28.12 16:30
Авангард – Автомобилист
 - : -
28.12 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 - : -
28.12 19:00
Куньлунь – Локомотив
 - : -
28.12 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
28.12 19:30
Ак Барс – Металлург
 - : -
28.12 19:30
Северсталь – Спартак
 - : -
28.12 19:30
Сочи – Нефтехимик
 - : -
28.12 19:30
ЦСКА – СКА
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