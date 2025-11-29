Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

29 ноября 2025, 21:50

«Сибирь» — «Автомобилист»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Автомобилист» на выезде победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Игра проходила в Новосибирске 29 ноября.

Форвард гостей Максим Денежкин оформил дубль. Еще по одной шайбе забросили Александр Шаров и Егор Черников.

У хозяев отличились Антон Косолапов и Илья Федотов.

«Автомобилист» (37 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (21 очко) остается последней на «Востоке».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
Читайте также
Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военных
Футболисты «Динамо» обыграли ЦСКА в столичном дерби со счетом 4:1
Кучеров в шестой раз набрал 100 очков за сезон НХЛ
Трефилов и Шишкарев били посуду, Вяхиреву и всю команду рвали на части. Что произошло на гала-матче золотой гандбольной сборной Рио-2016
Силы ПВО сбили 30 украинских БПЛА над регионами России
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого начал чемпионат Китая с победы
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пивчулин — о дебюте Георгиева: «Он держал нас в игре, от него идет уверенность»

«Металлург» — «Барыс»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 63 46 17 99
2 Авангард 63 43 20 90
3 Ак Барс 63 39 24 86
4 Автомобилист 63 38 25 80
5 Салават Юлаев 63 33 30 70
6 Трактор 63 29 34 66
7 Нефтехимик 64 31 33 65
8 Сибирь 63 26 37 60
9 Амур 63 25 38 57
10 Барыс 63 19 44 49
11 Адмирал 63 17 46 46
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 63 43 20 91
2 Динамо Мн 63 37 26 83
3 Северсталь 63 38 25 81
4 Торпедо НН 64 36 28 78
5 ЦСКА 63 34 29 76
6 СКА 63 34 29 75
7 Спартак 63 34 29 74
8 Динамо М 62 34 28 73
9 Шанхай Дрэгонс 63 21 42 54
10 Лада 65 19 46 45
11 Сочи 62 18 44 44
Результаты / календарь
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
8.03 14:30 Металлург Мг – Трактор 3 : 2 Б
8.03 16:00 Лада – Спартак 2 : 5
8.03 17:00 Торпедо НН – Сочи 4 : 3
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости