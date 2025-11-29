«Сибирь» — «Автомобилист»: видеообзор матча

«Автомобилист» на выезде победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

Игра проходила в Новосибирске 29 ноября.

Форвард гостей Максим Денежкин оформил дубль. Еще по одной шайбе забросили Александр Шаров и Егор Черников.

У хозяев отличились Антон Косолапов и Илья Федотов.

«Автомобилист» (37 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (21 очко) остается последней на «Востоке».