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Сегодня, 14:00

«Сибирь» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Сибирь» сыграет с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ 26 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Егор Мартынов (ХК «Сибирь»).
Фото ХК «Сибирь».

«Сибирь» встретится с «Автомобилистом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 26 сентября. Игра состоится в ледовом дворце «Сибирь Арена» в Новосибирске. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Сибирь» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Новосибирска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТС. Начало эфира — в 19.05 по местному времени.

Сибирский клуб набрал 12 очков и занимает второе место в Восточной конференции. Команда из Екатеринбурга с 13 баллами возглавляет «Восток».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
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Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 9 6 3 13
2 Сибирь 9 6 3 12
3 Сал. Юлаев 8 6 2 12
4 Адмирал 7 5 2 11
5 Ак Барс 7 5 2 10
6 Трактор 8 4 4 10
7 Нефтехимик 9 4 5 9
8 Авангард 9 3 6 7
9 Металлург Мг 9 3 6 6
10 Лада 8 2 6 5
11 Амур 7 2 5 4
12 Барыс 8 1 7 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 9 7 2 15
2 Спартак 8 6 2 13
3 ЦСКА 9 5 4 12
4 СКА 8 5 3 11
5 Северсталь 9 5 4 10
6 Динамо Мн 6 4 2 8
7 Динамо М 9 4 5 8
8 Торпедо 9 3 6 7
9 Витязь 8 3 5 6
10 Куньлунь РС 8 3 5 6
11 Сочи 7 2 5 4
Результаты / календарь
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1.10
26.09 12:00
Амур – Витязь
 - : -
26.09 12:30
Адмирал – Торпедо
 - : -
26.09 15:30
Сибирь – Автомобилист
 - : -
26.09 17:00
Барыс – Сочи
 - : -
26.09 19:30
Куньлунь РС – Динамо Мн
 - : -
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