«Сибирь» встретится с «Автомобилистом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 26 сентября. Игра состоится в ледовом дворце «Сибирь Арена» в Новосибирске. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Сибирь» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Новосибирска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТС. Начало эфира — в 19.05 по местному времени.

Сибирский клуб набрал 12 очков и занимает второе место в Восточной конференции. Команда из Екатеринбурга с 13 баллами возглавляет «Восток».

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