«Сибирь» и «Автомобилист» в субботу, 9 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Сибирь-Арене», начало — в 13.30 по московскому времени.

Зрители смогут посмотреть матч в Новосибирске на платном телеканале «КХЛ Prime». Начало трансляции — в 13.20 по московскому времени.

Прямой эфир матча «Сибирь» — «Автомобилист» будет также доступен на платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Оба сервиса запустят прямой эфир в 13.20. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями встречи «Сибирь» — «Автомобилист»

Жители Новосибирска смогут посмотреть матч в прямом эфире телеканала «ОТС». Прямой эфир начнется в 17.10 по новосибирскому времени.

«Сибирь» располагается на 7-й строчке в таблице Восточной конференции. Команда из Новосибирска набрала 4 очка. «Автомобилист» еще не проигрывал в основное время в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Екатеринбуржцы занимают 4-е место в Восточной конференции.