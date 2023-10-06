«Автомобилист» всухую победил «Сибирь» в гостевом матче КХЛ
«Сибирь» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ проиграла «Автомобилисту» (0:4).
Вратарь екатеринбуржцев Владимир Галкин отбил все броски хозяев.
«Сибирь» потерпела третье поражение подряд, «Автомобилист» одержал третью победу кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Ли — 2 (Кузнецов, Зборовский), 16:01 — 0:1. Осипов — 1, 22:47 — 0:2. Мэйсек — 5 (бол.), 53:22 — 0:3. Филяев — 1, 54:16 — 0:4.
Вратари: Красоткин — Галкин.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 30 (10+13+7) — 23 (6+7+10).
Судьи: Наумов, Спирин.
6 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10371 зритель.
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|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
|15
|10
|5
|23
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Лада
|16
|8
|8
|20
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|19
|5
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|6
|Авангард
|13
|7
|6
|16
|7
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|8
|Сал. Юлаев
|13
|7
|6
|14
|9
|Адмирал
|13
|5
|8
|12
|10
|Амур
|13
|4
|9
|12
|11
|Барыс
|14
|3
|11
|10
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|Торпедо
|14
|10
|4
|21
|3
|Сочи
|14
|10
|4
|20
|4
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|14
|7
|7
|15
|7
|Динамо Мн
|13
|6
|7
|14
|8
|Северсталь
|13
|6
|7
|13
|9
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|10
|СКА
|13
|6
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
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7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
|6.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|3 : 2
|6.10
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|0 : 4
|6.10
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|- : -
|6.10
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -
|6.10
|19:00
|
Витязь – Барыс
|- : -
|6.10
|19:30
|
Динамо Мн – Локомотив
|- : -
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