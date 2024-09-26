«Автомобилист» прервал 6-матчевую победную серию «Сибири»
«Автомобилист» на выезде обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У гостей по два очка набрали Владимир Кузнецов, Брукс Мэйсек и Ник Эберт. У хозяев 2 (1+1) очка на счету Владимира Бутузова.
«Автомобилист» лидирует в таблице Восточной конференции — 15 очков. Екатеринбуржцы одержали 4-ю победу подряд и прервали 6-матчевую победную серию «Сибирь».
Новосибирцы с 12 очками — на 2-й строчке таблицы «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (0:0, 0:4, 2:0)
Голы: Денежкин — 1 (Романцев), 21:52 — 0:1. Волк — 3 (бол., Эберт, Мэйсек), 30:26 — 0:2. Кузнецов — 2 (Эберт), 36:23 — 0:3. Мэйсек — 3 (Кузнецов, Блэкер), 38:21 — 0:4. Широков — 6 (бол., Бутузов, Мерфи), 51:14 — 1:4. Бутузов — 5 (бол., Бек), 58:14 — 2:4.
Вратари: Красоткин — Галкин.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 26 (5+9+12) — 35 (12+13+10).
Судьи: Овчинников, Шувалов.
26 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10388 зрителей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|10
|7
|3
|15
|2
|Сибирь
|10
|6
|4
|12
|3
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|4
|Адмирал
|8
|5
|3
|11
|5
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|6
|Трактор
|8
|4
|4
|10
|7
|Нефтехимик
|9
|4
|5
|9
|8
|Авангард
|9
|3
|6
|7
|9
|Амур
|8
|3
|5
|6
|10
|Металлург Мг
|9
|3
|6
|6
|11
|Лада
|8
|2
|6
|5
|12
|Барыс
|8
|1
|7
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|9
|7
|2
|15
|2
|Спартак
|8
|6
|2
|13
|3
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|4
|СКА
|8
|5
|3
|11
|5
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|6
|Торпедо
|10
|4
|6
|9
|7
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|8
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|9
|Витязь
|9
|3
|6
|6
|10
|Куньлунь РС
|8
|3
|5
|6
|11
|Сочи
|7
|2
|5
|4
|26.09
|12:00
|
Амур – Витязь
|3 : 2
|26.09
|12:30
|
Адмирал – Торпедо
|2 : 4
|26.09
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|2 : 4
|26.09
|17:00
|
Барыс – Сочи
|- : -
|26.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -