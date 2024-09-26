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Сегодня, 17:55

«Автомобилист» прервал 6-матчевую победную серию «Сибири»

Руслан Минаев
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«Автомобилист» на выезде обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей по два очка набрали Владимир Кузнецов, Брукс Мэйсек и Ник Эберт. У хозяев 2 (1+1) очка на счету Владимира Бутузова.

«Автомобилист» лидирует в таблице Восточной конференции — 15 очков. Екатеринбуржцы одержали 4-ю победу подряд и прервали 6-матчевую победную серию «Сибирь».

Новосибирцы с 12 очками — на 2-й строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (0:0, 0:4, 2:0)

Голы: Денежкин — 1 (Романцев), 21:52 — 0:1. Волк — 3 (бол., Эберт, Мэйсек), 30:26 — 0:2. Кузнецов — 2 (Эберт), 36:23 — 0:3. Мэйсек — 3 (Кузнецов, Блэкер), 38:21 — 0:4. Широков — 6 (бол., Бутузов, Мерфи), 51:14 — 1:4. Бутузов — 5 (бол., Бек), 58:14 — 2:4.

Вратари: Красоткин — Галкин.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 26 (5+9+12) — 35 (12+13+10).

Судьи: Овчинников, Шувалов.

26 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10388 зрителей

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
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Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 10 7 3 15
2 Сибирь 10 6 4 12
3 Сал. Юлаев 8 6 2 12
4 Адмирал 8 5 3 11
5 Ак Барс 7 5 2 10
6 Трактор 8 4 4 10
7 Нефтехимик 9 4 5 9
8 Авангард 9 3 6 7
9 Амур 8 3 5 6
10 Металлург Мг 9 3 6 6
11 Лада 8 2 6 5
12 Барыс 8 1 7 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 9 7 2 15
2 Спартак 8 6 2 13
3 ЦСКА 9 5 4 12
4 СКА 8 5 3 11
5 Северсталь 9 5 4 10
6 Торпедо 10 4 6 9
7 Динамо Мн 6 4 2 8
8 Динамо М 9 4 5 8
9 Витязь 9 3 6 6
10 Куньлунь РС 8 3 5 6
11 Сочи 7 2 5 4
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