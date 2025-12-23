«Сибирь» и «Автомобилист» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 23 декабря. Матч пройдет на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске. Начало — в 15.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

23 декабря, 15:30. Сибирь-Арена (Новосибирск) Сибирь Автомобилист

Следить за ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Автомобилист» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Жители Новосибирска могут смотреть игру на телеканале ОТС (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

Новосибирцы набрали 30 очков в 37 матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции. Команда из Екатеринбурга с 43 очками в 37 играх идет на четвертой строчке «Востока».