«Сибирь» на своем льду победила «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Новосибирцы выиграли со счетом 3:1.

В таблице Восточной конференции «Сибирь» с 38 очками располагается на шестой строчке, «Автомобилист» (33) занимает восьмое место.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Морозов — 3 (Ли, Мерфи), 13:57 — 1:0. Макеев — 11 (Шикин, Рылов), 32:40 — 1:1. Ли — 5 (бол., Шор, Мерфи), 51:27 — 2:1. Пьянов — 5 (п.в., Ли), 58:54 — 3:1.

Вратари: Сятери — Шикин (58:20 — 58:54).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (9+5+11) — 28 (9+12+7).

Судьи: Гашилов, Наумов.

28 ноября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.