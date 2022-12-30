«Автомобилист» проиграл шестой матч подряд, уступив «Сибири» по буллитам
«Сибирь» по буллитам обыграла «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом — 1:0.
В основное время и в овертайме команды не забили голов. Победную шайбу в серии буллитов забросил форвард Никита Шашков.
«Автомобилист», который лидирует на «Востоке», проиграл шестой матч подряд. Команда набрала 62 очка в 45 играх. «Сибирь» находится на третьей строчке с 57 очками в 47 матчах.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Шашков.
Вратари: Красоткин — Бобков.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 31 (12+5+14+0) — 20 (7+8+5+0).
Судьи: Кулаков, Юдаков.
30 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|45
|35
|10
|73
|2
|Локомотив
|45
|29
|16
|64
|3
|ЦСКА
|43
|27
|16
|59
|4
|Торпедо
|44
|28
|16
|59
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|45
|20
|25
|47
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Северсталь
|44
|17
|27
|44
|9
|Динамо Мн
|45
|17
|28
|42
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
|Сочи
|43
|5
|38
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|45
|28
|17
|62
|2
|Металлург
|44
|27
|17
|60
|3
|Сибирь
|47
|27
|20
|57
|4
|Авангард
|44
|26
|18
|56
|5
|Адмирал
|46
|25
|21
|55
|6
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|7
|Ак Барс
|44
|21
|23
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Амур
|44
|18
|26
|42
|10
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|11
|Нефтехимик
|44
|19
|25
|41
Результаты / календарь
20.12
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30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
|30.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|3 : 5
|30.12
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|1 : 0 Б
|30.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|30.12
|17:00
|
Трактор – Металлург
|- : -
|30.12
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|30.12
|19:00
|
Витязь – СКА
|- : -
|30.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|30.12
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|30.12
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|30.12
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
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