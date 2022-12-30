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Сегодня, 18:08

«Автомобилист» проиграл шестой матч подряд, уступив «Сибири» по буллитам

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сибирь» по буллитам обыграла «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом — 1:0.

В основное время и в овертайме команды не забили голов. Победную шайбу в серии буллитов забросил форвард Никита Шашков.

«Автомобилист», который лидирует на «Востоке», проиграл шестой матч подряд. Команда набрала 62 очка в 45 играх. «Сибирь» находится на третьей строчке с 57 очками в 47 матчах.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Шашков.

Вратари: Красоткин — Бобков.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (12+5+14+0) — 20 (7+8+5+0).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

30 декабря. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.

ХК Автомобилист
ХК Сибирь
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5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 45 20 25 47
7 Витязь 44 19 25 46
8 Северсталь 44 17 27 44
9 Динамо Мн 45 17 28 42
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 43 5 38 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 45 28 17 62
2 Металлург 44 27 17 60
3 Сибирь 47 27 20 57
4 Авангард 44 26 18 56
5 Адмирал 46 25 21 55
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30.12 12:30
Адмирал – Амур
 3 : 5
30.12 15:30
Сибирь – Автомобилист
 1 : 0 Б
30.12 16:30
Авангард – Сал. Юлаев
 - : -
30.12 17:00
Трактор – Металлург
 - : -
30.12 19:00
Северсталь – Торпедо
 - : -
30.12 19:00
Витязь – СКА
 - : -
30.12 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
30.12 19:30
Ак Барс – Нефтехимик
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