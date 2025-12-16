«Сибирь» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ
«Сибирь» победила «Авангард» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.
У хозяев 2 шайбы забросил Семен Кошелев. Также 2 очками отличились Тэйлор Бек (0+2), Егор Аланов (0+2) и Антон Косолапов (1+1). У гостей по 2 очка набрали Константин Окулов (1+1) и Майкл Маклауд (0+2).
Новосибирский клуб прервал серию омичей из 3 побед подряд.
«Сибирь» набрала 28 очков и замыкает таблицу Восточной конференции. «Авангард» с 45 очками занимает третью строчку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|9
|4
|19
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|5
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|6
|Автомобилист
|12
|5
|7
|12
|7
|Амур
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|12
|4
|8
|11
|9
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|10
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|11
|Сибирь
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|2
|ЦСКА
|12
|9
|3
|18
|3
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|16
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|9
|6
|3
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|12
|7
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|8
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|12
|9
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
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10.10
|5.10
|17:00
|Металлург Мг – Адмирал
|2 : 5
|5.10
|18:00
|Лада – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|5.10
|19:00
|Ак Барс – Локомотив
|- : -
|5.10
|19:10
|Динамо Мн – Торпедо НН
|- : -
|5.10
|19:30
|ЦСКА – Салават Юлаев
|- : -
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