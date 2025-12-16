«Сибирь» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» победила «Авангард» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев 2 шайбы забросил Семен Кошелев. Также 2 очками отличились Тэйлор Бек (0+2), Егор Аланов (0+2) и Антон Косолапов (1+1). У гостей по 2 очка набрали Константин Окулов (1+1) и Майкл Маклауд (0+2).

Новосибирский клуб прервал серию омичей из 3 побед подряд.

«Сибирь» набрала 28 очков и замыкает таблицу Восточной конференции. «Авангард» с 45 очками занимает третью строчку.