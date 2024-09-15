«Сибирь» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Сибирь» сыграет с «Авангардом» в Новосибирске в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в воскресенье, 15 сентября. Стартовое вбрасывание на «Сибирь-Арене» — в 13.30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет «КХЛ Prime» и онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке), в Новосибирске — также местный канал «ОТС» (для жителей региона). Трансляция начнется за 10 минут до матча.
Основные события игры «Сибирь» — «Авангард» доступны в матч-центре сайта «СЭ».
Команды провели друг с другом первый матч этого сезона. В игре в Омске победу одержал «Авангард» — 2:1. После этого «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» (0:4) и ЦСКА (2:8), победила «Северсталь» (5:2), а «Авангард» обыграл «Нефтехимик» (4:2) и «Ак Барс» (4:1), а затем уступил «Амуру» (2:3Б).
В сезоне-2023/24 «Сибирь» не вышла в плей-офф, «Авангард» выбыл на стадии четвертьфинала Кубка Гагарина.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|5
|2
|3
|4
|8
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|11
|Металлург Мг
|5
|1
|4
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Динамо Мн
|4
|3
|1
|6
|4
|Северсталь
|5
|3
|2
|6
|5
|Куньлунь РС
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|Торпедо
|5
|2
|3
|5
|8
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|15.09
|10:30
|
Амур – Куньлунь РС
|2 : 3
|15.09
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|15.09
|17:00
|
СКА – Лада
|- : -
|15.09
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -