«Авангард» победил «Сибирь»

«Авангард» на выезде победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

У гостей шайбы забросили Эмиль Галимов, Райан Меркли, Дамир Шарипзянов, Николай Прохоркин и Семен Чистяков. У хозяев 2 (1+1) очка набрал Тревор Мерфи.

«Авангард» одержал третью победу подряд в КХЛ и с 34 очками занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 29 очками — на 10-й строчке.