«Авангард» уступил «Сибири» и потерпел второе поражение подряд
«Сибирь» дома победила «Авангард» со счетом 4:1 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
У новосибирцев отличились Энди Андреофф, Сергей Широков, Владислав Кара и Тейлор Бек, забросиыший шайбу в пустые ворота. У «Авангарда» единственный гол на свой счет записал Семен Чистяков.
«Авангард» потерпел второе поражение подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Сибирь» выиграла второй матч кряду и располагается на 7-й строчке.
В следующей встрече омичи 17 сентября сыграют в гостях с «Салаватом Юлаевым». Новосибирцы в тот же день примут на своем льду «Нефтехимик».
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Голы: Андреофф — 1 (бол., Бек, Мерфи), 3:43 — 1:0. Широков — 3 (бол., Бутузов, Мерфи), 9:58 — 2:0. Кара — 1 (Мерфи, Широков), 17:01 — 3:0. Чистяков — 2 (бол., Вей, Дитц), 28:45 — 3:1. Бек — 2 (п.в.), 58:21 — 4:1.
Вратари: Красоткин — Проскуряков (Хомченко, 20:00).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 15 (8+2+5) — 27 (5+13+9).
Судьи: Васильев, Наумов.
15 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10615 зрителей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|4
|2
|2
|4
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|4
|8
|Амур
|5
|2
|3
|4
|9
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|10
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|11
|Металлург Мг
|5
|1
|4
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Динамо Мн
|4
|3
|1
|6
|4
|Северсталь
|5
|3
|2
|6
|5
|Куньлунь РС
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|Торпедо
|5
|2
|3
|5
|8
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|15.09
|10:30
|
Амур – Куньлунь РС
|2 : 3
|15.09
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|4 : 1
|15.09
|17:00
|
СКА – Лада
|- : -
|15.09
|17:00
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Динамо М – Динамо Мн
|- : -