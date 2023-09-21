«Сибирь» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ 21 сентября

«Сибирь» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ 21 сентября, в четверг. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

Трансляция матча будет доступна на телеканале КХЛ Prime и на сайте КХЛ. Начало эфира — 15.20 мск. Также игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ транслирует сервис «Кинопоиск». Ключевые события матча «Сибирь» — «Авангард» будут доступны на сайте «СЭ».

Жители Новосибирска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТС». Начало эфира — 19.00 по местному времени.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

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