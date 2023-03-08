«Авангард» обыграл «Сибирь» и повел в серии со счетом 3-1
«Авангард» на выезде обыграл «Сибирь» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1.
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В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Арсений Грицюк, Корбан Найт, Сергей Толчинский и Рид Буше. За клуб из Новосибирска забил Валентин Пьянов.
«Авангард» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч состоится 10 марта в Омске.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы: Грицюк — 1, 1:40 — 0:1. Найт — 2 (бол., Ткачев, Шарипзянов), 12:58 — 0:2. Пьянов — 1 (бол., Бутузов, Мерфи), 15:04 — 1:2. Толчинский — 4, 50:47 — 1:3. Буше — 1 (Ткачев), 53:21 — 1:4.
Вратари: Красоткин — Демченко.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 45 (10+17+18) — 15 (6+6+3).
Судьи: Акузовский, Бирин.
8 марта. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.
Счет в серии: 1-3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
3 - 1
|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
2 - 2
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|1 : 4
|8.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|0 : 4
|8.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|8.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -