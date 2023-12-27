«Сибирь» арендовала нападающего Марушева у «Ак Барса»

Как сообщал «СЭ», «Сибирь» подписала контракт с нападающим Максимом Марушевым.

Как сообщает пресс-служба клуба, форвард будет играть в команде на правах аренды из «Ак Барса» до конца сезона-2023/24.

Ранее Марушев вернулся в казанский клуб после расторжения арендного договора «Трактором». В текущем сезоне 24-летний хоккеист провел 15 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко.