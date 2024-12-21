«Сибирь» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

21 декабря в Новосибирске «Сибирь» сыграла с «Амуром» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч завершился победой гостей со счетом 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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