«Сибирь» — «Амур»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Сибирь» сыграет с «Амуром» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в субботу, 21 декабря. Матч состоится на льду «Сибирь-арены» в Новосибирске. Начало — в 13.30 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Сибирь» — «Амур» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.
Жители Новосибирска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТС. Начнется эфир в 17.00 по местному времени.
Команда Вадима Епанчинцева в 33-х играх набрала 29 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. Клуб из Хабаровска в 36-ти матчах имеет 18 очков и располагается на 12-й строчке на Востоке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|38
|29
|9
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|36
|21
|15
|46
|6
|Северсталь
|36
|22
|14
|44
|7
|Динамо Мн
|36
|19
|17
|42
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|35
|11
|24
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|34
|22
|12
|46
|4
|Автомобилист
|35
|20
|15
|44
|5
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|6
|Адмирал
|38
|18
|20
|41
|7
|Авангард
|35
|17
|18
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|38
|10
|28
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|21.12
|13:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|21.12
|14:00
|
Трактор – Барыс
|- : -
|21.12
|16:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|21.12
|17:00
|
СКА – Адмирал
|- : -