«Амур» победил «Сибирь» благодаря голам Дубакина и Ли

«Амур» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

У хабаровского клуба по 2 очка набрали защитник Кэмерон Ли (0+2) и нападающий Илья Талалуев (0+2), шайбы забросили форварды Сергей Дубакин и Олег Ли.

В следующем матче «Амур» на выезде сыграет с «Барысом» (9 сентября), «Сибирь» на своем льду встретится с «Адмиралом» (12 сентября).

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Дубакин — 1 (бол., К. Ли, Талалуев), 27:43 — 0:1. О. Ли — 1 (Талалуев, К. Ли), 55:50 — 0:2.

Вратари: Доминге (Красоткин, 5:33, Доминге, 10:24, 59:12) — Дорожко.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 34 (11+14+9) — 47 (17+13+17).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

7 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 11496 зрителей.