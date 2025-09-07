«Амур» победил «Сибирь» благодаря голам Дубакина и Ли
«Амур» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.
У хабаровского клуба по 2 очка набрали защитник Кэмерон Ли (0+2) и нападающий Илья Талалуев (0+2), шайбы забросили форварды Сергей Дубакин и Олег Ли.
В следующем матче «Амур» на выезде сыграет с «Барысом» (9 сентября), «Сибирь» на своем льду встретится с «Адмиралом» (12 сентября).
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Дубакин — 1 (бол., К. Ли, Талалуев), 27:43 — 0:1. О. Ли — 1 (Талалуев, К. Ли), 55:50 — 0:2.
Вратари: Доминге (Красоткин, 5:33, Доминге, 10:24, 59:12) — Дорожко.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 34 (11+14+9) — 47 (17+13+17).
Судьи: Сергеев, Юдаков.
7 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 11496 зрителей.
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