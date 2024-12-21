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Сегодня, 15:47

«Сибирь» проиграла «Амуру» в домашнем матче КХЛ

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«Сибирь» на своем льду в матче FONBET Чемпионата КХЛ уступила «Амуру» (1:5).

Нападающий гостей Девин Броссо набрал 3 (2+1) очка, форвард Игнат Коротких забросил две шайбы.

Новосибирская команда потерпела четвертое поражение в пяти последних встречах, «Амур» прервал 4-матчевую безвыигрышную серию.

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Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Голы: Коротких — 6 (О. Ли), 8:27 — 0:1. Бутузов — 12 (Кара), 27:05 — 1:1. Слепец — 5 (Дубакин, Балдаев), 28:27 — 1:2. Коротких — 7 (Броссо), 38:08 — 1:3. Броссо — 4 (бол., Гальченюк, К. Ли), 39:59 — 1:4. Броссо — 5 (О. Ли), 47:40 — 1:5.

Вратари: Красоткин — Джурасик.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 25 (6+10+9) — 34 (10+15+9).

Судьи: Ермолаев, Морозов.

21 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
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