«Сибирь» проиграла «Амуру» в домашнем матче КХЛ
«Сибирь» на своем льду в матче FONBET Чемпионата КХЛ уступила «Амуру» (1:5).
Нападающий гостей Девин Броссо набрал 3 (2+1) очка, форвард Игнат Коротких забросил две шайбы.
Новосибирская команда потерпела четвертое поражение в пяти последних встречах, «Амур» прервал 4-матчевую безвыигрышную серию.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
Голы: Коротких — 6 (О. Ли), 8:27 — 0:1. Бутузов — 12 (Кара), 27:05 — 1:1. Слепец — 5 (Дубакин, Балдаев), 28:27 — 1:2. Коротких — 7 (Броссо), 38:08 — 1:3. Броссо — 4 (бол., Гальченюк, К. Ли), 39:59 — 1:4. Броссо — 5 (О. Ли), 47:40 — 1:5.
Вратари: Красоткин — Джурасик.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 25 (6+10+9) — 34 (10+15+9).
Судьи: Ермолаев, Морозов.
21 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена.
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Сибирь – Амур
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Трактор – Барыс
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Лада – Авангард
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