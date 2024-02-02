«Сибирь» по буллитам обыграла «Амур» и прервала серию из трех поражений подряд
«Сибирь» в серии буллитов победила «Амур» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
За новосибирский клуб отличились Энди Андреофф, Иван Климович и Егор Аланов. У хабаровской команды голы забили Виктор Балдаев, Егор Коршков и Ефим Гуркин.
Победный буллит в матче на счету нападающего «Сибири» Михаила Назарова.
«Сибирь» набрала 55 очка в 59 матчах и занимает 10-е место на «Востоке», «Амур» с 56 очками в 58 играх — девятый.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Андреофф — 22 (Коротков), 0:45 — 1:0. Балдаев — 2, 9:35 — 1:1. Коршков — 14 (Балдаев, Бочаров), 23:04 — 1:2. Гуркин — 5 (бол., Дрозг), 34:02 — 1:3. И. Климович — 6 (Аланов, Гоголев), 36:23 — 2:3. Аланов — 4 (Хамидуллин, Андреофф), 43:43 — 3:3.
Победный буллит: Назаров.
Вратари: Красоткин — Бобков.
Штраф: 12 — 2.
Броски: 37 (13+10+12+2) — 27 (15+9+1+2).
Судьи: Беляев, Кулаков.
2 февраля. Новосибирск. Сибирь-Арена.
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