«Сибирь» по буллитам обыграла «Амур» и прервала серию из трех поражений подряд

«Сибирь» в серии буллитов победила «Амур» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

За новосибирский клуб отличились Энди Андреофф, Иван Климович и Егор Аланов. У хабаровской команды голы забили Виктор Балдаев, Егор Коршков и Ефим Гуркин.

Победный буллит в матче на счету нападающего «Сибири» Михаила Назарова.

«Сибирь» набрала 55 очка в 59 матчах и занимает 10-е место на «Востоке», «Амур» с 56 очками в 58 играх — девятый.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Андреофф — 22 (Коротков), 0:45 — 1:0. Балдаев — 2, 9:35 — 1:1. Коршков — 14 (Балдаев, Бочаров), 23:04 — 1:2. Гуркин — 5 (бол., Дрозг), 34:02 — 1:3. И. Климович — 6 (Аланов, Гоголев), 36:23 — 2:3. Аланов — 4 (Хамидуллин, Андреофф), 43:43 — 3:3.

Победный буллит: Назаров.

Вратари: Красоткин — Бобков.

Штраф: 12 — 2.

Броски: 37 (13+10+12+2) — 27 (15+9+1+2).

Судьи: Беляев, Кулаков.

2 февраля. Новосибирск. Сибирь-Арена.