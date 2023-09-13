«Сибирь» — «Амур»: прямая трансляция матча КХЛ
«Сибирь» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 13 сентября
«Сибирь» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024 13 сентября, в среду. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске. Начало — в 15.30 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию матча «Сибирь» — «Амур» можно на телеканале КХЛ Prime и на сайте video.khl.ru. Начало телеэфира — в 15.20 мск. Также игра будет доступна на сервисе Окко в разделе Спорт по платной подписке и на Кинопоиске (платная подписка). Составы и статистика матча будут доступны в матч-центре «СЭ».
Жители Новосибирска смогут посмотреть домашнюю игру «Сибири» на телеканале ОТС. Начало телеэфира — 19.10 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|3
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|4
|Динамо М
|5
|3
|2
|6
|5
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|Динамо Мн
|5
|2
|3
|5
|8
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|9
|СКА
|5
|2
|3
|4
|10
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|5
|4
|1
|8
|3
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Трактор
|5
|2
|3
|5
|6
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|7
|Лада
|5
|2
|3
|4
|8
|Амур
|5
|2
|3
|4
|9
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
Результаты / календарь
3.09
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10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
|13.09
|15:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|13.09
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|13.09
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -
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