«Сибирь» и «Амур» встретятся в чемпионате КХЛ 13 марта

«Сибирь» и «Амур» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 13 марта. Игра на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске начнется в 15.30 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Новосибирска игру покажут на канале «ОТС».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Сибирь» — «Амур» в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Сибирь» провела 63 матча, набрала 62 очка и занимает восьмое место на «Востоке», «Амур» с 38 очками после 63 игр идет 11-м в конференции.