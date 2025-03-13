«Сибирь» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Сибирь» и «Амур» встретятся в чемпионате КХЛ 13 марта
«Сибирь» и «Амур» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 13 марта. Игра на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске начнется в 15.30 по московскому времени.
Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Новосибирска игру покажут на канале «ОТС».
Отслеживайте ключевые события и результат игры «Сибирь» — «Амур» в матч-центре на нашем сайте.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Сибирь» провела 63 матча, набрала 62 очка и занимает восьмое место на «Востоке», «Амур» с 38 очками после 63 игр идет 11-м в конференции.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|39
|29
|10
|62
|2
|Ак Барс
|41
|27
|14
|56
|3
|Авангард
|39
|26
|13
|55
|4
|Автомобилист
|40
|23
|17
|49
|5
|Нефтехимик
|41
|20
|21
|43
|6
|Трактор
|41
|17
|24
|40
|7
|Амур
|41
|16
|25
|39
|8
|Салават Юлаев
|41
|17
|24
|38
|9
|Барыс
|42
|15
|27
|36
|10
|Сибирь
|41
|16
|25
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо Мн
|39
|26
|13
|57
|2
|Локомотив
|42
|26
|16
|56
|3
|Северсталь
|41
|26
|15
|55
|4
|Динамо М
|41
|25
|16
|52
|5
|Торпедо НН
|40
|23
|17
|50
|6
|ЦСКА
|42
|20
|22
|47
|7
|СКА
|39
|21
|18
|47
|8
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|9
|Шанхай Дрэгонс
|39
|15
|24
|39
|10
|Сочи
|37
|11
|26
|28
|11
|Лада
|40
|11
|29
|26
