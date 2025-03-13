Хоккей
13 марта, 14:00

«Сибирь» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Сибирь» и «Амур» встретятся в чемпионате КХЛ 13 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram

«Сибирь» и «Амур» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 13 марта. Игра на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске начнется в 15.30 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Новосибирска игру покажут на канале «ОТС».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Сибирь» — «Амур» в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Сибирь» провела 63 матча, набрала 62 очка и занимает восьмое место на «Востоке», «Амур» с 38 очками после 63 игр идет 11-м в конференции.

Популярное видео
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Адмирал» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Барыс» на выезде обыграл «Адмирал» в серии буллитов, отыгравшись с 1:4
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 39 29 10 62
2 Ак Барс 41 27 14 56
3 Авангард 39 26 13 55
4 Автомобилист 40 23 17 49
5 Нефтехимик 41 20 21 43
6 Трактор 41 17 24 40
7 Амур 41 16 25 39
8 Салават Юлаев 41 17 24 38
9 Барыс 42 15 27 36
10 Сибирь 41 16 25 36
11 Адмирал 38 12 26 31
Западная конференция И В П О
1 Динамо Мн 39 26 13 57
2 Локомотив 42 26 16 56
3 Северсталь 41 26 15 55
4 Динамо М 41 25 16 52
5 Торпедо НН 40 23 17 50
6 ЦСКА 42 20 22 47
7 СКА 39 21 18 47
8 Спартак 40 20 20 45
9 Шанхай Дрэгонс 39 15 24 39
10 Сочи 37 11 26 28
11 Лада 40 11 29 26
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 10:00 Адмирал – Амур - : -
3.01 17:00 Сочи – Нефтехимик - : -
3.01 17:00 Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг - : -
3.01 17:00 Северсталь – Лада - : -
Все результаты / календарь

