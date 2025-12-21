«Сибирь» и «Амур» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 21 декабря. Матч пройдет на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске. Начало — в 13.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

21 декабря, 13:30. Сибирь-Арена (Новосибирск) Сибирь Амур

Следить за ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Амур» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Новосибирске трансляцию можно смотреть на телеканале ОТС (начало эфира — в 17.00 по местному времени).

Команда из Новосибирска набрала 28 очков в 36 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. Хабаровчане с 34 очками в 36 играх идут на седьмой строчке «Востока».